Das Gesundheitsamt in Landau meldet seit Dienstag Mittag 29 weitere Covid-19-Infizierte – Stand Mittwoch, 14 Uhr. Das heißt: In Landau gelten aktuell 65 Personen als erkrankt, im Kreis SÜW 210. Außerdem sind drei Einrichtungen betroffen.

Die Kindertagesstätte Horsthüpfer in Landau wurde bis voraussichtlich 6. November geschlossen, nachdem ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet worden ist. Das Kind hat die Einrichtung zuletzt am 23. Oktober besucht, wie das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilt. Für die Kontaktpersonen innerhalb der Kita ist die Quarantäne bis einschließlich 6. November angeordnet, die Dauer der Quarantäne berechnet sich dabei ab dem letzten Kontakt mit der infizierten Person plus 14 Tage. Zu den Kontaktpersonen in der Kita zählen 14 Erwachsene und 60 Kinder.

Außerdem wurde eine Senioreneinrichtung im südlichen Kreis für Besucher geschlossen, nachdem sich eine Bewohnerin und zwei Pflegekräfte mit dem Coronavirus infiziert haben. Die Infektion der Bewohnerin wurde nachgewiesen, weil sie vor der Aufnahme in ein Krankenhaus prophylaktisch getestet wurde.

Vier Schüler in Quarantäne

Auch eine Zehntklässlerin der Realschule plus Maikammer-Hambach ist positiv auf Covid-19 getestet worden. Die Schülerin lebt im Zuständigkeitsbereich des Gesundheitsamtes im Kreis Bad Dürkheim, das auch für die Stadt Neustadt zuständig ist. Die Schülerin hat die Schule zuletzt am 26. Oktober besucht. Eine Mitschülerin aus dem Landkreis SÜW wurde als Kontaktperson der Kategorie 1 eingestuft, für sie wurde Quarantäne angeordnet. Weitere drei Kontaktpersonen der Kategorie 1 wurden an das Gesundheitsamt in Bad Dürkheim gemeldet. Da alle Schüler in der Klasse Masken getragen haben, sind an der Schule selbst sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich, heißt es in der Pressemitteilung.

Seit Ausbruch der Pandemie meldete das Gesundheitsamt für Landau und den Kreis SÜW 502 Infizierte.