In der Südpfalz gibt es derzeit (Stand Dienstag, 15 Uhr) noch 164 Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind. Seit Beginn der Tests gab es 316 nachgewiesene Infektionen, aber etwa die Hälfte der Infizierten ist wieder gesund. Dies entspricht auch der bundesweiten Entwicklung. Die Aussagekraft der aktuellen Zahlen ist allerdings begrenzt, weil über Ostern keine neuen Abstriche genommen wurden. Die Fallzahlen könnten daher in den kommenden Tagen auch wieder steigen.

Nach Angaben des Landkreises Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gab es seit Ostermontag keine weiteren Fälle, es blieb bei 197 nachgewiesenen Infektionen. 186 Fälle sind per Test nachgewiesen, elf weitere aufgrund ihrer Symptome. Letztere werden zwar an das Landesuntersuchungsamt übermittelt, nicht jedoch an das Robert-Koch-Institut. 101 Menschen (Ostermontag: 98) gelten als gesundet, weil sie an den Tagen 13 und 14 ihrer häuslichen Quarantäne symptomfrei waren. Alle ermittelbaren Kontaktpersonen der Infizierten werden informiert. Im Landkreis Germersheim gibt es noch 68 bestätigte Infektionen; am Ostermontag waren es 67. 49 Menschen sind gesundet.

Bisher gibt es in der Südpfalz zwei Todesfälle durch die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid 19, einen im Kreis Germersheim und einen in der Verbandsgemeinde Herxheim. Bei dem Verstorbenen aus der VG Herxheim handele es sich um eine ältere männliche Person mit verschiedenen Vorerkrankungen, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

