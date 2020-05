Stillstand an der Corona-Front: In den Kreisen Südliche Weinstraße und Germersheim sowie der Stadt Landau ist es bei 367 bekannten Infektionen geblieben. Stand Donnerstag, 12 Uhr, sind keine Neuinfektionen nachgewiesen worden. 331 Menschen sind wieder gesundet, neun gestorben. Somit gibt es derzeit noch 27 Infizierte.

Thomas Gebhart, CDU-Bundestagsabgeordneter für die Südpfalz und Parlamentarischer Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium, riet am Donnerstag: „Testen, Testen, Testen.“ Um Infektionsketten frühzeitig zu erkennen, müsse künftig mehr getestet werden, vor allem in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Die Tests sollten auch dann ausgeweitet werden, wenn keine Symptome vorliegen. Dies sei möglich, weil die Laborkapazitäten in Deutschland deutlich ausgeweitet worden seien. Inzwischen könnten über eine Million Coronatests pro Woche gemacht werden.