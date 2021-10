In der Südpfalz sind 74 Corona-Neuinfektionen von Donnerstag auf Freitag nachgewiesen worden, 28 im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau sowie 46 im Kreis Germersheim. Aktuell sind folgende Einrichtungen neu betroffen: Im Bethesda Landau wurden eine betreute Person und ein Schüler positiv auf das Corona-Virus getestet. Im Pamina-Schulzentrum Herxheim ist ein Schüler der gemeinsamen Orientierungsstufe betroffen. In der Pro-Seniore-Residenz Bad Bergzabern ist das Virus bei zwei Mitarbeitern nachgewiesen worden, in der Pestalozzischule Landau bei einem Schüler, ebenso in der Konrad-Adenauer-Realschule plus in Landau. Im Pfalzklinikum Klingenmünster ist ein Patient infiziert, an der Uni Landau ein Student. Je ein neu infiziertes Kind gibt es in der Kindertagesstätte „Spiel- und Lernhaus“ Landau und der

Kindertagesstätte St. Josef Herxheim. Zudem wurde im St. Paulus Stift Herxheim ein Bewohner positiv getestet.