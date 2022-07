Seit gestern wurden in der Südpfalz 430 (Vortag: 613) weitere Coronainfektionen nachgewiesen: 206 (166) im Kreis Germersheim, 167 (318) im Landkreis Südliche Weinstraße und 57 (129) in Landau bestätigt. Die Inzidenzen: 740 (719) am Rhein, 836 (784) an der Weinstraße und 863 (816) in Landau.