Die Firma Reha Med bietet auch an diesem Freitag eine Impfaktion in der Herxheimer Festhalle von 15 bis 18 Uhr an. Wie Manuel Eisinger für Reha Med mitteilt, werden zusätzlich zu den Erst-, Zweit-, und Booster-Impfungen auch zweite Auffrischungsimpfungen angeboten. Termine können über die Internetseite impfen.reha-herxheim.de vereinbart werden.