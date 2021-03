Zwei weitere Menschen aus der Südpfalz sind nach einer Infektion mit dem Coronavirus verstorben. Wie die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitteilt, hat eine ältere Frau aus der Verbandsgemeinde Offenbach ihr Leben verloren. Damit sind in Kreis und Stadt Landau 140 Menschen nach einer Sars-CoV2-Infektion verstorben. Auch im Kreis Germersheim ist eine weitere Person gestorben, an der Rheinschiene gibt es somit 103 Todesfälle zu verzeichnen.

Im Kreis SÜW gibt es seit dem Vortag 13 weitere Infektionen, in der Stadt Landau 12, teilen die Kommunen mit. Im Kreis Germersheim gibt es 25 Neuansteckungen. In der Realschule plus in Lingenfeld gibt es einen neuen positiven Fall, die Kontaktpersonen sind in Quarantäne.

Inzidenz steigt

Die Inzidenzzahlen – Neuansteckungen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen – steigen leicht an. Sie liegen für den Kreis Germersheim bei 91,5, für den Kreis Südliche Weinstraße bei 56,1 und für die Stadt Landau bei 46,9. Steigt der Inzidenzwert landesweit drei Tage lang über den Wert von 50, müssen Kommunen mit einem Wert über 50 die Geschäfte wieder schließen, heißt es in der derzeit gültigen Corona-Landesverordnung.