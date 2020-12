80 Corona-Neuinfektionen und vier weitere Todesfälle. Das melden die Gesundheitsämter Landau-Südliche Weinstraße und Germersheim. In Landau und SÜW sind 27 neue Corona-Infektionen gezählt worden, vier davon in der Stadt Landau. Eine weitere ältere Person ist an den Folgen der Covid-19-Erkrankung gestorben, teilen Kreis und Stadt mit. Insgesamt haben 29 Menschen ihr Leben verloren. Einen neuen Covid-Fall gibt es im Landauer Standort des Klinikums Landau-Südliche Weinstraße – hier ist ein Mitarbeiter infiziert. Einen weiteren Fall gibt’s im Pfalzklinikum in Klingenmünster, betroffen ist ein Patient. In beiden Fällen werden die Kontaktpersonen noch ermittelt.

Im Kreis Germersheim wurden 53 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gezählt, drei Menschen haben ihr Leben verloren. Damit steigt die Zahl der Todesfälle auf 65. In der Kita Louise Scheppler in Wörth gibt es eine Neuinfektion mit dem Virus Sars-CoV-2. Die Ermittlungen laufen noch, teilt der Kreis mit.

Die Inzidenzwerte liegen aktuell bei 109,3 Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner im Kreis Germersheim, in Landau liegt der Wert bei 132,2 und im Kreis Südliche Weinstraße bei 124.

Keine Quarantäne-Anordnung mehr nötig

Unterdessen hat die Kreisverwaltung Südliche Weinstraße mitgeteilt, dass auch das Gesundheitsamt zwischen den Jahren in einen eingeschränkten Dienstbetrieb geht. Doch die Aufgaben in der Pandemiebekämpfung werden auch in dieser Zeit wahrgenommen. Weiterhin voll erledigt werden die Information von positiv getesteten Personen sowie deren Kontakten, die Kontaktnachverfolgung und das Entlassmanagement, betont die Verwaltung. Der Kreis weist darauf hin, dass sich positiv getestete oder krankheitsverdächtige Personen sowie deren Haushaltsangehörige und Kontaktpersonen der Kategorie I selbstständig in häusliche Quarantäne begeben müssen. Eine Quarantäne-Anordnung des Gesundheitsamts ist nicht mehr notwendig. Grund ist eine seit dem 9. Dezember gültige Landesverordnung.