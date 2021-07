Die Inzidenzwerte in der Südpfalz bleiben weiterhin hoch. Der Kreis Südliche Weinstraße liegt mit 37,1 (Vortag: 32,6) nun den zweiten Tag in Folge über 30, meldet das Landesuntersuchungsamt. Im Kreis Germersheim liegt der Wert bei 22,5 (22,5), in der Stadt Landau bei 14,9 (21,3). Das Land Rheinland-Pfalz liegt bei 15,4 (15,3).

Die zuständigen Gesundheitsämter melden vier neue Corona-Fälle im Kreis Germersheim, zwei in der Stadt Landau und sieben im Kreis SÜW. Weitere Infektionen gibt es in der Kita Kleine Reblaus Walsheim-Knöringen (ein Kind und ein Erwachsener) und in der Grundschule Herxheim (drei Schüler).