In der Südpfalz gibt es fünf Neuinfektionen mit dem Virus Sars-CoV2. Das teilen die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim mit. Im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau gibt es zwei neue Corona-Fälle. Insgesamt wurden hier 272 Fälle gezählt. 251 Personen gelten als gesundet, das ist einer mehr als am Vortag. Sechs Menschen sind gestorben. Somit gelten 15 Fälle als aktive Infektionen.

Im Kreis Germersheim gibt es drei Neuinfektionen. Das zuständige Gesundheitsamt hat hier 305 Corona-Fälle gezählt. 271 Menschen gelten als gesund, ebenfalls einer mehr als am Vortag. Als aktiv gelten derzeit 28 Fälle. Sechs Menschen haben ihr Leben verloren.