Ein weiterer Todesfall und 81 Neuinfektionen – das ist die Corona-Bilanz des Wochenendes. Bei dem Verstorbenen handelt es sich laut Landauer Gesundheitsamt um einen älteren Mann aus Landau.

In Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße gibt es 59 Neuinfektionen. Der Corona-Ausbruch in der Römergarten Residenz in Offenbach verschärft sich – drei weitere Bewohner wurden positiv getestet. Zwei Bewohner des Landauer Bethesda wurden ebenfalls positiv auf das Virus Sars-CoV-2 getestet. Im St. Paulus Stift in Herxheim hat es ebenfalls einen Bewohner erwischt. Zudem sind ein Mitarbeiter der Offenbacher Südpfalzwerkstatt und zwei Mitarbeiter des Seniorenheims Ludwigshöhe Edenkoben Corona-positiv. In allen Fällen dauern die Ermittlungen noch an, teilen Stadt und Kreis gemeinsam mit. Im Landkreis Germersheim gibt es 22 weitere positive Fälle, teilt die zuständige Kreisverwaltung mit.

Die Sieben-Tage-Inzidenzwerte liegen im Kreis Germersheim bei 92,2, im Kreis Südliche Weinstraße bei 158,3 und in der Stadt Landau bei 123,7. Diese Werte geben die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an.