Die Papier- und Verpackungsfirma Progroup hat in Kooperation mit dem arbeitsmedizinischen Dienstleister Ergomed aus Landau an seinen Standorten in Landau und Offenbach Impfaktionen für Mitarbeiter und deren Familienangehörige angeboten. 90 Personen haben das genutzt. Laut Herta Heindl, Leitung Office Management bei Progroup, hat fast ein Drittel der Mitarbeiter der beiden Pfälzer Standorte den Corona-Impfschutz erhalten.