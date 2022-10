Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 326 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 152 im kreis SÜW, 122 im Kreis Germersheim und 52 in Landau. Die beiden Gesundheitsämter melden zudem einen weiteren Todesfall: Es handelt sich um eine Frau aus der Verbandsgemeinde Annweiler. Seit Beginn der Pandemie gab es damit in Landau/SÜW 284 Todesfälle, im Kreis Germersheim 216. Die Inzidenzen: 887 im Kreis germersheim, 796 in SÜW und 669 in Landau.