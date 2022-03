In der Südpfalz sind 868 neue Coronainfektionen seit Montag nachgewiesen worden, 423 im Kreis Germersheim und 143 in Landau und 302 im Kreis Südliche Weinstraße. Wie die beiden Kreisverwaltungen Germersheim und SÜW sowie die Stadt Landau weiter mitteilen, gab es auch einen weiteren Todesfall in der Verbandsgemeinde Jockgrim. Im Kreis Germersheim steigt damit die Zahl der Todesfälle auf 199 seit Beginn der Pandemie; im Kreis SÜW und in Landau gab es bisher 226 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona. Die Inzidenzen: Germersheim 2158, Landau 835, Südliche Weinstraße 722.