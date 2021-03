Das Coronavirus hat unser Leben verändert. Viele fühlen sich wie betäubt. Die junge Medizinstudentin Anja Steil erlebt eher das Gegenteil. Sie arbeitet bei der DLRG-Ortsgruppe Landau an vorderster Front. Und will sich ihre Zuversicht nicht nehmen lassen.

Manchmal spielt das Leben anders, als man denkt. Das hat Anja Steil schon vor Corona gemerkt. Denn wenn es nach den Vorstellungen der 26-jährigen Saarländerin gegangen wäre, hätte sie gleich nach dem Abitur ihr Medizinstudium angepackt. Weil sie bei der Studienplatzvergabe aber leer ausging, absolvierte sie eine Ausbildung zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und arbeitete danach noch ein Jahr lang am Uniklinikum Mannheim. „Dort auf der Intensivstation erlebt man wirklich einiges. Vom Frühchen über erwachsene Unfallopfer bis zu Ertrinkungsdramen bei Kindern ist alles dabei“, sagt Steil. „Dabei habe ich gelernt, dass man auch in allerschwersten Fällen mit Kleinigkeiten helfen kann, die Situation zu meistern. Und mir ist klar geworden, dass auch im eigenen Leben vom einen auf den anderen Tag alles anders sein kann. Das hat mich dankbar gemacht für das, wie es ist.“

Allerdings heißt das nicht, dass man nicht nach höherem streben kann, und deshalb hat Steil vor drei Jahren einen zweiten Anlauf für ihr Medizinstudium genommen und ihre Chance in Innsbruck genutzt, wo sie nun im sechsten Semester studiert. Um das zu finanzieren, hat sie am Vinzentius-Krankenhaus in Landau seit eineinhalb Jahren obendrein einen Job in der Unfallchirurgie und Gynäkologie. Das Pendeln zwischen Saarland, Südpfalz und Tirol war ein zwar zeitaufwendiger, aber durchaus machbarer Kraftakt. Dann kam Corona mit geschlossenen Grenzen, Lockdown, Quarantäne- und sonstigen Vorschriften.

„Sehr zurückgeschraubtes Parallel-Leben“

Statt der vermeintlichen Vollbremsung mit Rückzug ins saarländische Kämmerlein ist Anja Steil zu ihrem Freund nach Landau gezogen, hat dort ihren virtuellen Fernstudienplatz eingerichtet, ihre Arbeitszeit beim dringend nach Unterstützung suchenden Vinzentius-Krankenhaus auf 100 Prozent hochgeschraubt und den Hilferuf des DLRG erhört. Wieso ausgerechnet DLRG? Weil dort ihr Freund Jonas Hesse aktiv ist und der Verein gemeinsam mit dem DRK die erste Corona-Teststation in Landau aufgebaut hatte, die inzwischen in der Festhalle untergekommen ist. „Die Mitglieder, die das alles ehrenamtlich machen, haben ja oft einen Bürojob und mussten erst eingewiesen werden,“ sagt Steil. „Und weil ich schon medizinisches Hintergrundwissen und das nötige Hygieneverständnis habe, konnte ich bei der Einarbeitung helfen.“

Es gibt also immer was zu tun, weiß die angehende Ärztin. „Wenn man – gerade in schwierigen Situationen – Teil eines Teams ist, das etwas meistert, dann wird man dadurch auch selbst gestärkt. Man hat eine Aufgabe, bekommt Halt durch die anderen und eine optimistische Einstellung,“ sagt Steil. Angst vor einer Ansteckung hat Steil übrigens nicht. Aber um ihre Familie und Freunde zu schützen, führt sie nun schon seit fast einem Jahr „ein sehr, sehr zurückgeschraubtes Parallel-Leben“.