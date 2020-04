Die Landauer Grünen erneuern im Zuge der Corona-Krise ihre Forderung nach versetzten Öffnungszeiten der städtischen Schulen. Starte an einigen Schulen der Unterricht um eine Schulstunde nach hinten versetzt, also um 8.45 Uhr, könne das Schulbussystem entlastet werden und es gäbe in den Bussen mehr Abstand zwischen den Kindern, sagt die Co-Vorsitzende der Stadtratsfraktion, Lea Heidbreder. Dabei sollten alle Schulen die Betreuung von Kindern ab 7.30 Uhr sicherstellen. „So lassen sich überfüllte Schulbusse ebenso vermeiden wie Betreuungsprobleme.“ Die Schulgemeinschaften sollten die Entscheidung, später zu öffnen, freiwillig treffen, sagt Heidbreder.