Am heutigen Mittwoch treffen sich die Ministerpräsidenten wieder virtuell mit der Bundeskanzlerin, um über das weitere Corona-Krisenmanagement zu beraten. Die Entscheider vor Ort, SÜW-Landrat Dietmar Seefeldt und Oberbürgermeister Thomas Hirsch, wünschen sich Lockerungen. Aber mit Bedacht.

Heute ist es wieder soweit: Die große Runde spricht über das weitere Vorgehen. Lockerungen – ja oder nein? Gehen die Geschäfte in zwei Wochen wieder auf? Die Schulen in einigen Bundesländern vielleicht gar noch früher? Wie geht’s weiter mit Kitas? Wie reagiert man auf die sich ausbreitenden Virus-Mutanten? Die Verwaltungschefs vor Ort haben Wünsche in Richtung Berlin und Mainz.

Die Christdemokraten Hirsch und Seefeldt wünschen sich Lockerungen. Obwohl sie sich von der Wortwahl unterscheiden – Hirsch spricht von „Lockerungen mit Bedacht“, Seefeldt von „Öffnungsperspektiven“ –, meinen beide das gleiche: die Geschäfte und Dienstleister wie Friseure oder Gastronomen sollen bei entsprechenden Hygienekonzepten wieder öffnen dürfen. Auch in weiteren Punkten sind die Verantwortlichen auf einer Linie.

Gesundheitswesen nicht überlasten

„Der Einzelhandel und andere Branchen brauchen in der Tat eine Öffnungsperspektive, die sich an der Sieben-Tages-Inzidenz orientiert“, sagt Seefeldt. Diese Werte geben die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen der vergangenen sieben Tage an. Es sei ein Ungleichgewicht entstanden, weil nur die Lebensmittelsparte öffnen dürfe, erläutert Seefeldt weiter. Das könnten viele Menschen nicht nachvollziehen. Hirsch bringt einen weiteren Aspekt ins Spiel: Es sei „im Hinblick auf das Zusammentreffen vieler Menschen auf vergleichsweise engem Raum nicht länger sinnvoll“, die Lebensmittelmärkte entwickelten sich zur neuen Freizeitbeschäftigung oder gemäß Seefeldt zum „sozialen Treffpunkt“.

Beide wollen jedoch nicht die Infektionslage unberücksichtigt lassen. „Daneben müssen wir aber nach wie vor die Hinweise der Virologen ernst nehmen, denn diese sagen auch weiterhin, dass die Entlastung unseres öffentlichen Gesundheitswesens nur durch geringe Inzidenzwerte möglich ist“, führt der Landrat weiter aus. Er liegt dabei auf einer Linie mit Hirsch: „Es gilt, Hygienekonzepte, die sich bereits bewährt haben, wieder in die Umsetzung zu bringen – gekoppelt an die Infektionslage und die Belastung des Gesundheitswesens“, sagt dieser. Denn Erleichterungen seien nur bei niedrigen Inzidenzwerten zu verantworten.

Angepasste Konzepte für Schulen und Kitas

Hirsch spricht sich darüber hinaus dafür aus, Zoos und ähnliche Freizeiteinrichtung wieder zu öffnen. Er halte Zusammentreffen von Menschen in öffentlichen Einrichtungen unter Einhaltung der AHA-Regeln für besser als ungeregelte Treffen im privaten Bereich wie derzeit. „In Gaststätten mit Hygienekonzepten könnte vieles besser stattfinden.“

Dazu will Landaus Oberbürgermeister angepasste Konzepte für Schulen und Kitas. Mit diesen solle dem „Infektionsschutz einerseits und sozialen Aspekten andererseits“ Rechnung getragen werden. „Als Jugenddezernent sorgt mich besonders die Situation von Kindern, Jugendlichen, Familien und Alleinerziehenden. Wir dürfen den Infektionsschutz nicht vernachlässigen, aber wir brauchen Perspektiven“, fordert der Oberbürgermeister.

„Impfung Zeichen der Hoffnung“

Ein weiterer Aspekt kommt von Seefeldt: „Auch den Unternehmen, Soloselbstständigen, Freiberuflern und Kulturschaffenden muss weiterhin umfassend geholfen werden – dazu gehören insbesondere schnelle Hilfen, die bei den Betroffenen ankommen.“

Hirsch betont, dass die Regeln, also Abstand halten, Hygiene und das Tragen medizinischer Masken weiterhin dringend nötig seien. Sie seien ein zentraler Baustein der Pandemie-Bekämpfung „und gerade die neuen Mutationen des Virus machen es erforderlich, dass wir alle besonders vorsichtig sind. Die Impfung ist ein Licht am Ende des Tunnels und ein Zeichen der Hoffnung“, erklärt Hirsch – und verbindet dies mit einer Forderung an die Landes-, Bundes- und Europapolitik: Die Impfung müsse „konsequent und schnellstmöglich weiter über das ganze Land ausgerollt werden“.