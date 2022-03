Nach aktuellem Stand sind seit der letzten Meldung am Freitag mehr als 1000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden: 660 im Kreis Germersheim, 290 im Kreis Südliche Weinstraße und 123 in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen am Montag mitgeteilt. Germersheim behauptet sich in der Gruppe der Kommunen mit den höchsten Inzidenzen im Land mit derzeit 1832. Landau und SÜW kommen auf 983 und 982.