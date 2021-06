Die Stadt Landau will wegen der Corona-Pandemie und ihrer Folgen die Frist für die zinslose Stundung städtischer Steuerforderungen erneut verlängern. Diesmal bis zum 30. September. Wegen der Eindämmungsmaßnahmen habe sich die Finanz- und Liquiditätslage einiger Branchen, vor allem der Gastronomie, nochmals verschärft. So will die Stadt die Betriebe unterstützen. Seit dem 16. März 2020 haben 179 Unternehmen 223 Stundungen diverser Steuern beantragt. Es wurde bisher ein Steuervolumen in Höhe von rund 5,04 Millionen Euro gestundet. Davon wurden laut Verwaltung aktuell circa 4,96 Millionen Euro bezahlt. Rund 68.000 Euro sind bis 30. Juni gestundet, ungefähr 16.000 Euro sind noch offen. Der Hauptausschuss stimmte einstimmig zu, deshalb ist von einer Zustimmung des Stadtrats zu den Plänen in seiner nächsten Sitzung auszugehen.