Das Gesundheitsamt in Landau hat eigenen Angaben zufolge von Dienstag auf Mittwoch fünf weitere Corona-Infektionen in der Stadt Landau und dem Landkreis Südliche Weinstraße registriert. Im Landkreis Germersheim gibt es neun weitere Fälle. Die Fallzahlen in der Südpfalz steigen leicht im Vergleich zu Vortag: Laut Landesuntersuchungsamt liegt die Inzidenz im Kreis Südliche Weinstraße bei 21,7, in der Stadt Landau bei 27,7 und im Kreis Germersheim bei 29,5.