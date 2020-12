Fünf Tote und 131 neue Corona-Fälle seit Freitag melden die beiden Gesundheitsämter der Südpfalz. An der Weinstraße sind drei sehr betagte Personen gestorben. Es wurden 76 Neu-Infizierte registriert, im Kreis Germersheim sind es zwei weitere Todesfälle und 55 neue Erkrankte.

Die Zahl der Toten erhöht sich auf 84, 23 in Landau und im Kreis SÜW, 61 im Kreis Germersheim. „Hinter jeder Zahl steht ein Mensch, ein Schicksal, das wir nicht kennen.“ Daran erinnern die Mitarbeiterinnen des Ambulanten Hospiz- und Palliativberatungsdienstes Landau/SÜW. Jeden Tag brennt im Fenster des Dienstes zur Weißenburgerstraße 1 hin eine Kerze – für alle Sterbenden und Verstorbenen, insbesondere jedoch für die, die an und mit Corona verstorben sind. „Jede und jeder zählt, ist wertvoll und soll durch diese Geste eine Würdigung erfahren, ein Gesicht erhalten.“

In folgenden Einrichtungen an der Weinstraße sind Covid-19-Erkrankte neu registriert: im Klinikum Landau-Südliche Weinstraße am Standort Landau ein Beschäftigter, an der Realschule plus im Alfred-Grosser-Schulzentrum Bad Bergzabern eine Betreuungsperson.

