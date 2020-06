Von Donnerstag auf Freitag ist in Landau eine neue Coronainfektion bekanntgeworden. Das haben die Stadt und der Kreis am Freitagmittag mitgeteilt. Damit steigt die Anzahl der bestätigten Infektionen in Stadt und Kreis auf 226. Fünf Menschen sind gestorben, 217 Personen wieder gesundet. Das heißt, es gibt noch vier Infizierte, drei davon in der Verbandsgemeinde Landau-Land und einer in Landau.

