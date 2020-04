Ein Bürger aus der Verbandsgemeinde Herxheim ist das erste Todesopfer des neuartigen Virus Sars-CoV-2 im Kreis Südliche Weinstraße. Die Person ist an den Ostertagen verstorben. Es handele sich um eine ältere männliche Person mit verschiedenen Vorerkrankungen, teilt die Kreisverwaltung auf RHEINPFALZ-Anfrage mit.

Weiterhin wurden vier Neuinfektionen vom Gesundheitsamt an das Landesuntersuchungsamt übermittelt. Damit gibt es nun 197 Fälle im in Landau und im Kreis SÜW. Am Karfreitag waren es 193 Fälle. 98 Menschen gelten als gesundet, weil sie an den Tagen 13 und 14 ihrer Quarantäne symptomfrei waren. Am Karfreitag waren es noch 81. Aktuell infiziert sind also noch 98 Menschen.