Von Dienstag auf Mittwoch sind in der Südpfalz 619 (Vortag: 1436, allerdings seit Gründonnerstag) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, davon 351 (235) im Kreis Germersheim, 200 (865) im Kreis Südliche Weinstraße und 68 (336) in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen mitgeteilt. Es hat auch zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona gegeben: Es handelt sich um eine Frau aus Landau und um einen Mann aus der Verbandsgemeinde Edenkoben. Somit sind jetzt in SÜW und Landau 234 Menschen in der Pandemie gestorben, im Kreis Germersheim 202. Die Inzidenzen: 454 (268) in Landau, 455 (283) in SÜW und 329 (612) im Kreis Germersheim.