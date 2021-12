Es gibt vier weitere Todesfälle im Zusammenhang mit Corona: Es sind ein Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern sowie zwei Menschen aus der VG Jockgrim und einer aus der VG Bellheim gestorben. Dies teilen die Kreisverwaltungen SÜW und Germersheim sowie die Stadt Landau mit. Somit steigt die Zahl der Todesfälle auf 325, 182 in Landau/Süw und 143 im Kreis Germersheim. Die beiden Gesundheitsämter melden zudem 41 nachgewiesene Neuinfektionen an der Weinstraße und 185 am Rhein