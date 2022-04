Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 481 (Vortag: 725) neue Coronainfektionen festgestellt worden; davon 187 (203) im Kreis Germersheim, 210 (345) im Kreis Südliche Weinstraße und 84 (177) in Landau. Wie die kreis- und Stadtverwaltungen weiter mitteilen, ist in der Verbandsgemeinde Kandel auch ein weiterer Patient im Zusammenhang mit einer Infektion gestorben. Im Kreis Germersheim steigt die Anzahl der Coronatoten seit beginn der Pandemie damit auf 205, in SÜW und Landau sind es 238. Die Inzidenzen: 1002 im Kreis Germersheim, 523 im Kreis SÜW und 486 in Landau.