Oberbürgermeister Thomas Hirsch und Landrat Dietmar Seefeldt haben den Einsatzkräften an der Teststation in Landau mit einer symbolischen Geste gedankt.

Seit Mitte März sind Ehren- und Hauptamtliche des DRK, der DLRG, des THW und der Bundeswehr in wechselnder Besetzung unermüdlich in der Teststation am Standort Landau im Einsatz. Angefangen hatte es mit dem „Drive-In“ auf dem Alfred-Nobel-Platz. Dann kam die grenznahe Teststation des Landes für Reiserückkehrer und jetzt das gemeinsamen Diagnosezentrum.

Teilweise am Wochenende oder nach ihrer hauptberuflichen Tätigkeit leisten sie in der Corona-Teststation einen wichtigen Dienst an der Allgemeinheit, betonen Hirsch und Seefeldt in einer Pressemitteilung. Mehr als 20.300 Abstriche haben sie bislang genommen. Kurz vor Weihnachten war es den Verwaltungschefs darum eine Herzensangelegenheit, Danke zu sagen. Symbolisch überreichten sie eine Thomas-Nast-Nikolausbox des städtischen Büros für Tourismus an Kreisbereitschaftsleiter Marco Nau und dankten ihm für den selbstlosen Einsatz. Alle anderen Helferinnen und Helfer werden ihre Box in den nächsten Tagen an der Teststation erhalten.

„Wir können hier wirklich nur von einem symbolischen Dankeschön sprechen“, betonen Hirsch und Seefeldt. „Denn die unzähligen Stunden, die in diesem Jahr zum Großteil ehrenamtlich an der Teststation am Standort Landau geleistet wurden, sind wirklich einfach unbezahlbar.“