In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße sind seit Montag 87 weitere Covid-19-Erkrankungen registriert worden, davon 35 in der Stadt Landau. Dort ist auch eine weitere Person an oder mit Corona gestorben, teilt das Gesundheitsamt mit. Im Kreis Germersheim sind seit Dienstag 38 Fälle dazugekommen. Aktuell leben im Kreis SÜW 323 registrierte Infizierte, im Kreis Germersheim 535 und in der Stadt Landau 139. Der Inzidenzwert – also die Zahl der Infizierten auf 100.000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen – liegt im Kreis Südliche Weinstraße bei 102.2, im Kreis Germersheim bei 121.7 und in Landau bei 68.3.