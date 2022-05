Seit Freitag haben die Gesundheitsämter in Landau und Germersheim 240 Neuinfizierte mit Covid-19 registriert. Es sind 159 Fälle im Kreis Germersheim, 52 im Kreis Südliche Weinstraße und 29 in Landau. In Wörth ist ein Patient an oder mit Corona gestorben. Das Landesuntersuchungsamt gibt die SiebenTage-Inzidenz für Landau mit 269,9, für den Kreis SÜW mit 302,4 und für den Kreis Germersheim mit 489,9 an.