Nach Angaben der Kreis- und Stadtverwaltungen SÜW, Germersheim und Landau sind seit Montag 366 (Vortag: 240) weitere Corona-Infektionen nachgewiesen worden, davon 97 (159) im Kreis Germersheim, 167 (52) im Kreis SÜW und 102 (29) in Landau. Die Behörden haben auch einen weiteren Todesfall gemeldet: In der Verbandsgemeinde Offenbach ist ein Mann an oder mit Corona gestorben. Insgesamt sind in Landau/SÜW 245 Menschen im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, im Kreis Germersheim 207.