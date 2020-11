[Aktualisiert 18.25 Uhr] Von Mittwoch auf Donnerstag sind in der Südpfalz 49 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, und die haben weitreichende Folgen. Im Landkreis Südliche Weinstraße und in Landau gibt es 17 neue Fälle. Einer betrifft eine Betreuerin in der Katholischen Kita Regenbogen in Maikammer. Sie hatte zuletzt am Donnerstag, 29. Oktober, dort gearbeitet und mit 34 Kindern Kontakt. Das Gesundheitsamt hat deshalb zwei der vier Gruppen in Quarantäne geschickt.

Im Kreis Germersheim gab es 32 neue Fälle, mehrere davon in der Tulla-Grundschule in Wörth. Dort müssen alle Schüler der Ganztagsschule in Quarantäne. Nach Rücksprache mit der Schule bleiben die übrigen Schüler vorsorglich zu Hause. Außerdem hat es das 13. Todesopfer im Zusammenhang mit Corona gegeben, nach Angaben der Kreisverwaltung ein älterer Mensch.

In Landau und im Kreis SÜW gibt es noch 283 aktive Infektionen, davon 34 in der Verbandsgemeinde Annweiler, 55 in der VG Bad Bergzabern, 48 in der VG Edenkoben, 24 in der VG Herxheim, 16 in der VG Landau-Land, sechs in der VG Maikammer, 20 in der VG Offenbach und 80 in Landau. Im Kreis Germersheim gibt es noch 392 Infizierte.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner) liegt in Landau bei 74,7, im Kreis SÜW bei 98,6 und in Kreis Germersheim bei 192,2.