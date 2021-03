Ein weiterer Todesfall und 65 Neuinfektionen – das ist die Corona-Bilanz in der Südpfalz nach dem Wochenende. Die verstorbene Person stammt aus dem Kreis Germersheim, teilt die dortige Kreisverwaltung mit. Von den Neuinfektionen entfallen 39 auf den Kreis entlang des Rheins. In Landau und im Kreis Südliche Weinstraße haben sich 26 Menschen mit dem Virus Sars-CoV2 infiziert. Darunter sind zwei Kinder der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Josef Offenbach. Eines der beiden Kinder hatte die Kita zum Zeitpunkt des positiven Tests seit einigen Tagen nicht mehr besucht. Elf Menschen aus Landau/SÜW müssen in Quarantäne. Je ein Mitarbeiter und Bewohner des St. Paulus Stift Herxheim wurden positiv getestet – neun Menschen müssen in Quarantäne. Zudem wurden drei Patienten der Fachklinik Eußerthal positiv auf das Coronavirus getestet.

Die Inzidenzwerte (Anzahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) sind in der Südpfalz über das Wochenende gestiegen. Sie betragen jetzt 125,6 im Kreis Germersheim, 57 im Kreis SÜW und 40,5 in der Stadt Landau.