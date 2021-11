Das Gesundheitsamt bei der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße vermeldet einen weiteren Todesfall. Eine Frau aus Landau mittleren Alters ist an oder mit Corona gestorben. Sie war vollständig geimpft, hatte aber Vorerkrankungen, teilt die Behörde mit. Seit Ausbruch der Pandemie sind 169 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Derweil steigt die Anzahl der Neuinfizierten in der Südpfalz weiter. Seit Donnerstag haben die Gesundheitsämter 191 neue Fälle registriert, davon 88 in Landau und im Kreis SÜW und 103 im Kreis Germersheim. Dort sind an der Richard-von-Weizsäcker-Schule Germersheim Plus 20 Personen positiv getestet worden.

Das Landesuntersuchungsamt gibt die Sieben-Tages-Inzidenz für Landau mit 179,9, für den Kreis Südliche Weinstraße mit 162,5 und für den Kreis Germersheim mit 221,7 an.