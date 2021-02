Ein weiterer Mensch aus dem Kreis Germersheim ist nach einer Corona-Infektion verstorben. Das teilen die Gesundheitsämter mit. Zudem gibt es in der Südpfalz 35 Neuinfektionen. 14 davon entfallen auf den Kreis Südliche Weinstraße und die Stadt Landau. Neue Infektionen gibt es in der Katholischen Kindertageseinrichtung St. Sebastian in Silz. Hier wurde ein Kind positiv auf das Virus Sars-CoV2 getestet. Ebenfalls infiziert ist ein Kind aus der Protestantische Kindertagesstätte „Unterm Regenbogen“ in Annweiler. Hier stehen nun 13 Menschen als Kontaktpersonen der Kategorie 1 unter Quarantäne.

Im Kreis Germersheim gibt es 21 neue Fälle. Die Katholische Kita St. Josef in Zeiskam ist nach drei weiteren Infektionen bis zum 19. Februar vorsorglich vom Träger geschlossen worden.

Nach Angaben des Landes sind die Sieben-Tages-Inzidenzzahlen größtenteils stabil geblieben. Diese Werte geben die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen an. Leicht gesunken ist die Inzidenz in Landau (auf 55,5) und dem Kreis Südliche Weinstraße (auf 38), im Kreis Germersheim ist sie leicht gestiegen (auf 62,8). Der Kreis Südliche Weinstraße ist weiterhin in der Gefahrstufe, die beiden anderen Kommunen sind noch immer in der Alarmstufe.