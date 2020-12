Seit der letzten Meldung am Donnerstag sind in der Südpfalz 65 neue Corona-Fälle registriert worden, 33 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 32 im Kreis Germersheim. Nach Mitteilung des Germersheimer Gesundheitsamts ist eine weitere ältere Person an oder mit Covid-19 gestorben. Damit erhöhen sich die Todesfälle auf 30. In Landau/SÜW sind zwölf Tote zu beklagen. Aktuell gibt es im Landkreis Germersheim 437 bestätigte positive Fälle, in Landau sind es 90 und im Kreis SÜW 354.