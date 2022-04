Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 736 (Vortag 724) neue Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, davon 300 (326) im Kreis Germersheim, 332 (295) im Kreis Südliche Weinstraße und 104 (103) in Landau. Die Behörden haben auch einen weiteren Todesfall gemeldet. Eine Frau aus der Verbandsgemeinde Offenbach ist an oder mit COVID-19 verstorben. In Landau und SÜW sind somit seit Beginn der Pandemie 229 Menschen im Zusammenhang mit Covid gestorben. Im Kreis Germersheim gab es bisher 201 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie. Die Inzidenzen: 1337 (1329) im Kreis Germersheim, 614 (606) an der Südlichen Weinstraße und 583 (555) in Landau. Der landesweite Schnitt liegt bei 1268 (1288).