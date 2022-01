Im Zusammenhang mit einer Coronainfektion hat es einen weiteren Todesfall im Kreis Germersheim gegeben, genauer: in Germersheim selbst. Damit steigt die Anzahl der Menschen, die nach einer Infektion gestorben sind, am Rhein auf 181, teilte die Kreisverwaltung Germersheim mit. Im Kreis Südliche Weinstraße und in Landau gab es bisher 204 Todesfälle. In Germersheim wurden von Dienstag auf Mittwoch 106 neue Infektionen nachgewiesen, im Kreis Südliche Weinstraße seit Montag (am Dienstag gab es wegen einer technischen Störung keine aktuellen Werte) 92 und in Landau 50.