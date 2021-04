Ein weiteres Todesopfer und 65 Neuinfektionen – so stellt sich die Coronalage in der Südpfalz am Mittwoch dar. Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße ist ein älterer Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach gestorben. Damit ist die Anzahl der Todesfälle in Landau und dem Kreis Südliche Weinstraße auf 143 gestiegen. Im selben Bereich sind dem Gesundheitsamt 21 Neuinfektionen seit Mittwoch gemeldet worden. Im Kreis Germersheim waren es 44. Abermals betroffen ist die Edith-Stein-Klinik in Bad Bergzabern, wo drei Patienten positiv getestet wurden. Die Kontakt-Ermittlungen dauern noch an. Im Kreis Germersheim ist die Inzidenz (Infektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen wieder gesunken auf jetzt 180,6 (Vortag 196,9), im Kreis SÜW ist sie auf 103,1 (91,4) gestiegen und in Landau auf 87,5 (85,3). Ab 100 muss die mit Schnelltest zugängliche Außengastronomie wieder geschlossen werden, wenn der Wert vor Ort und im Land drei Tage lang darüber liegt.