Am Montag haben die Gesundheitsämter 420 Corona-Neuinfektionen seit Freitag in der Südpfalz gemeldet, davon 171 im Kreis Germersheim, 161 im Kreis SÜW und 88 in Landau. Die Kreisverwaltung Germersheim meldet zudem einen weiteren Todesfall aus dem Stadtgebiet Germersheim. Damit steigt die Zahl der in der Folge einer Covid-19-Erkrankung verstorbenen Personen im Landkreis Germersheim auf 151. im Kreis SÜW und in Landau gab es bisher 189 Corona-Tote. Die Inzidenzen (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) liegen jetzt bei 554,2 im Kreis Germersheim, 369,2 an der Südlichen Weinstraße und 332 in Landau.