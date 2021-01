Ein weiterer Todesfall und 87 Neuinfektionen – das ist die Coronabilanz in der Südpfalz am Freitag. Wie das für Landau und den Kreis Südliche Weinstraße mitteilt, ist ein älterer Mann aus Landau nach einer Infektion mit dem Virus Sars-CoV-2 verstorben. Dazu kommen 57 Neuinfektionen in Stadt und Kreis. Zwei weitere Corona-Infektionen wurden im Katholischen Altenzentrum in Landau bestätigt. In der Römergarten Residenz in Offenbach hat sich ein Bewohner mit dem Coronavirus infiziert. Zwei Patienten der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern hat das Virus ebenfalls erwischt. Auch das Landauer Vinzentius-Krankenhaus meldet zwei Neuinfektionen – hier sind Mitarbeiter betroffen. In allen Fällen werden die Kontakte noch ermittelt, teilen Kreis- und Stadtverwaltung mit.

Datenpanne wegen Software-Updates

Der Kreis Germersheim meldet 30 Neuinfektionen. Die Kreisverwaltung berichtet von einem Software-Problem. wird. „Wir wissen von Problemen, die es seitens des Landes beziehungsweise des Robert-Koch-Instituts nach einem Software-Update gegeben hat“, sagt Landrat Fritz Brechtel. Nicht alle Neuinfektionen, die der Kreis gemeldet hat, seien durchgekommen. Aus diesem Grund war beispielsweise die Karte beim Corona-Warn-und Aktionsplan des Landes falsch. Nach jetzigem Kenntnisstand sei das Problem behoben, teilt die Kreisverwaltung mit. „Wenn die Datenübermittlung oder -verarbeitung jetzt wieder einwandfrei funktioniert, können sich alle auch wieder auf die veröffentlichten Zahlen und Inzidenz-Berechnungen verlassen“, sagt Brechtel. „Solche Pannen sind bedauerlich und sorgen natürlich für große Verwirrung. Aber Fehler sind menschlich.“ Landau und die Südliche Weinstraße waren von dem Fehler nicht betroffen, teilt die Kreisverwaltung SÜW mit.