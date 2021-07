Im Landkreis Germersheim hat es ein weiteres Todesopfer im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie gegeben. Die Anzahl der Todesopfer steigt damit auf 126, plus jene 157 Todesopfer im Kreis Südliche Weinstraße und der Stadt Landau. Das hat die Germersheimer Kreisverwaltung mitgeteilt. Nach deren Angaben sind zudem seit der Meldung am Freitag 13 neue Infektionen nachgewiesen worden. Im Kreis SÜW und in Landau gab es seit Freitag 22 Neuinfektionen. Abermals betroffen ist die Kindertagesstätte Kleine Reblaus in Walsheim-Knöringen, wo fünf Kinder positiv auf das Virus getestet wurden. Alle Kontaktpersonen befinden sich bereits in häuslicher Absonderung. Auch vier Schüler aus der Grundschule Herxheim (die Sommerferien haben) wurden positiv getestet. Auch hier sind alle Kontaktpersonen bereits in häuslicher Absonderung. Seit Beginn der Pandemie mussten im Kreis Germersheim 379 Erkrankte ins Krankenhaus, ebensoviele im Kreis SÜW und 169 in Landau. Dies geht aus der täglichen Auflistung des Landesuntersuchungsamtes hervor. Im Kreis Germersheim liegt die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) bei 24 (Vortag: 22,5), im Kreis SÜW bei 43,4 (37,1) und in Landau bei 19,2 (19,2).