Im Zusammenhang mit Corona hat es in der Südpfalz einen weiteren Todesfall gegeben: Nach Angaben der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße und der Stadt Landau ist ein Mann aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern gestorben. Außerdem sind seit der letzten Meldung am Freitag 830 Neuinfektionen nachgewiesen worden, 263 im Landkreis SÜW und in Landau und 567 im Kreis Germersheim. Seit Beginn der Pandemie haben sich in der Südpfalz 31.451 Menschen angesteckt. Die Inzidenzen liegen nun bei 1255,8 im Kreis Germersheim, 781,8 in Landau und 496,5 an der Südlichen Weinstraße. Besonders betroffen ist die Altersgruppe der unter-20-Jährigen.