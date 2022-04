Seit vergangenem Freitag sind in der Südpfalz 739 neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 425 im Kreis Germersheim und 246 im Kreis Südliche Weinstraße sowie 68 in Landau. Das haben die Kreis- und Stadtverwaltungen am Montag mitgeteilt. Nach deren Angaben hat es auch einen weiteren Todesfall gegeben: Eine Frau aus Landau ist an oder mit Corona verstorben. Damit sind jetzt 437 Menschen in der Südpfalz im Zusammenhang mit der Pandemie gestorben, 235 in Landau/SÜW und 202 im Kreis Germersheim. Die Inzidenzen laut Landesuntersuchungsamt: 1527 im Kreis Germersheim, 653 an der Südlichen Weinstraße und 486 in Landau. Der Landesschnitt liegt bei 1013,5.