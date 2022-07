Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 277 (Vortag: 274) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, davon 120 (139) im Kreis Germersheim, 94 (103) im Kreis Südliche Weinstraße und 64 (32) in Landau. Wie die Kreis- und Stadtverwaltungen weiter mitteilen, hat es einen weiteren Todesfall in Wörth gegeben. Damit erhöht sich die Anzahl derjenigen, die an oder mit Corona gestorben sind, im Kreis Germersheim auf 211, in SÜW und Landau sind bisher 253 Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie registriert worden. Die Inzidenzen: Germersheim 565 (560), SÜW 519 (543), Landau 533 (497).