Von Donnerstag auf Freitag sind in der Südpfalz 207 (Vortag 185) neue Coronainfektionen nachgewiesen worden, 61 (59) im Landkreis Südliche Weinstraße und 45 (33) in Landau sowie 101 (93) im Landkreis Germersheim. Letzterer meldet auch einen weiteren Todesfall in der Verbandsgemeinde Wörth. Die Gesamtzahl der Todesfälle beträgt dort 209 seit Beginn der Pandemie, in SÜW und Landau sind es 249. Die Inzidenzen steigen: 300 (248) im Kreis Germersheim, 329 (284) an der Südlichen Weinstraße und 343 (246) in Landau.