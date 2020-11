Im Kreis Germersheim sind seit Donnerstag drei ältere Personen an oder mit Covid-19 gestorben. Wie die Gesundheitsämter in Landau und in Germersheim melden, wurden seit Donnerstag 85 neue Fälle registriert, davon 30 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße. Seit Beginn der Pandemie sind 37 Südpfälzer gestorben, davon zwei in Landau und acht im Landkreis SÜW.

Die Auflistung nach Verbandsgemeinden: Annweiler: 112 Personen (75 davon gesundet, zwei gestorben); Bad Bergzabern: 217 Personen (131, eine gestorben); Edenkoben: 181 Personen (136, eine gestorben); Herxheim: 131 Personen (95, eine gestorben); Landau-Land: 78 Personen (61, drei gestorben); Maikammer: 59 Personen (45); Offenbach: 105 Personen (74); Stadt Landau: 351 Personen (267, zwei gestorben).

