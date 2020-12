Im Kreis Germersheim sind drei weitere Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Nach Angaben der Gesundheitsämter sind seit Donnerstagmittag in der Südpfalz 60 neue Fälle registriert worden, 27 in Landau und im Kreis Südliche Weinstraße, 33 im Kreis Germersheim. Aktuell gibt es an der Weinstraße 500 registrierte positive Fälle, im Landkreis Germersheim sind es 463. Die Zahl der Todesfälle steigt auf 79. Der Inzidenzwert – also die Zahl der Erkrankten pro 100.000 Einwohner in den letzten sieben Tagen – liegt in Landau 151, im Kreis Südliche Weinstraße bei 104 und im Kreis Germersheim bei 187.

