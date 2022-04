Nach aktuellem Stand sind seit Dienstag 725 (Vortag: 584) Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, davon 345 (228) im Kreis Südliche Weinstraße, 203 (237) im Kreis Germersheim und 177 (119) in Landau. Die kreis- und Stadtverwaltungen melden zudem drei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit der Pandemie, je einen in den Verbandsgemeinden Edenkoben, Kandel und Rülzheim. In SÜW und Landau sind bisher 238 Menschen an oder mit Corona gestorben, im Kreis Germersheim 204. Die Inzidenzen: 621,6 im Landesdurchschnitt, 1024 im Kreis Germersheim, 641 an der Südlichen Weinstraße und 454 in Landau.