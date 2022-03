Nach aktuellem Stand sind in der Südpfalz 995 weitere Infektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden, davon 506 im Kreis Germersheim, 333 im Kreis Südliche Weinstraße und 156 in Landau. Nach längerer Pause gab es auch wieder drei Todesopfer: eine Frau aus der Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, eine Frau aus der Verbandsgemeinde Annweiler und ein Mann aus der Verbandsgemeinde Offenbach, alle Hochbetagte, sind nach oder an einer Infektion gestorben. Insgesamt gab es an der Weinstraße seit Beginn der Pandemie 219 Todesfälle im Zusammenhang mit Corona, am Rhein sind bisher 192 Todesfälle registriert worden. Die Inzidenzen (Erkrankte pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen): 1864 im Kreis Germersheim, 1019 in Landau und 968 an der Südlichen Weinstraße.