In der Südpfalz sind von Donnerstag auf Freitag drei Corona-Neuinfektionen nachgewiesen worden, zwei im Landkreis Germersheim und eine im Landkreis Südliche Weinstraße. In Landau stagniert die Inzidenz (Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen) bei 4,3, im Kreis Germersheim bei 7,0, im Kreis Südliche Weinstraße bei 0,9. Der Landeswert liegt bei 6,5. Laut Corona-Warn-App ist der sogenannte Sieben-Tage-R-Wert bundesweit auf 1,09 gestiegen. Er gibt an, wie viele weitere Menschen ein Infizierter ansteckt. Bei Werten über eins breitet sich die Infektion wieder aus, anstatt weiter zurückzugehen.